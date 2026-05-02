Садовод Косолапова посоветовала отложить посадку нежных культур из-за погоды

В конце апреля в Тульской области и ряде других регионов выпал снег. Стоит ли опасаться за будущий урожай, рассказала опытный садовод Екатерина Косолапова в беседе с «ТСН24» .

По ее словам, из-за погодных условий придется отложить посадку нежных культур — как в открытый грунт, так и в теплицу.

«Если сейчас высадить домашнюю рассаду огурцов, томатов или перца, то, конечно, возвратные заморозки и холода могут унести жизнь ваших зеленых питомцев», — отметила эксперт.

Косолапова также посоветовала не спешить с высадкой «летников»: в средней полосе их обычно сажают в середине мая, а нынешние холода могут негативно сказаться на их жизнестойкости.