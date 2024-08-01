Садовод Короткова посоветовала присыпать кусты клубники золой перед заморозками

Садовод Ольга Короткова рассказала о правилах ухода за клубничными грядками перед наступлением заморозков. Обрабатывать кусты от усов нужно уже в начале августа, отметила эксперт в беседе с « ТСН24 ».

По ее словам, такой подход способствует укреплению молодых побегов. Проведение процедуры ближе к сентябрю может привести к гибели ягоды.

Специалист также посоветовала присыпать растения золой. Удобрение спасет клубнику от вредителей, а также повысит ее иммунитет. Кроме того, на зиму стоит укрыть грядку агротканью.