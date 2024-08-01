Садовод Короткова посоветовала присыпать кусты клубники золой перед заморозками
Садовод Ольга Короткова рассказала о правилах ухода за клубничными грядками перед наступлением заморозков. Обрабатывать кусты от усов нужно уже в начале августа, отметила эксперт в беседе с «ТСН24».
По ее словам, такой подход способствует укреплению молодых побегов. Проведение процедуры ближе к сентябрю может привести к гибели ягоды.
Специалист также посоветовала присыпать растения золой. Удобрение спасет клубнику от вредителей, а также повысит ее иммунитет. Кроме того, на зиму стоит укрыть грядку агротканью.
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