Садовод Короткова посоветовала присыпать кусты клубники золой перед заморозками

Садовод Ольга Короткова рассказала о правилах ухода за клубничными грядками перед наступлением заморозков. Обрабатывать кусты от усов нужно уже в начале августа, отметила эксперт в беседе с «ТСН24».

По ее словам, такой подход способствует укреплению молодых побегов. Проведение процедуры ближе к сентябрю может привести к гибели ягоды.

Специалист также посоветовала присыпать растения золой. Удобрение спасет клубнику от вредителей, а также повысит ее иммунитет. Кроме того, на зиму стоит укрыть грядку агротканью.

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте