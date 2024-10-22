Садовод Короткова посетовала укрывать чайные розы лапником для сохранения корней в морозы

Чтобы сохранить садовые растения зимой, необходимо уделить им особое внимание. Многие цветы и кустарники нуждаются в дополнительном утеплении и защите от морозов. Среди них — розы и гортензии, рассказала «ТСН24» садовод Ольга Короткова.

Так, чайные розы и флорибунду лучше укрыть лапником или специальным материалом. Предотвратить промерзание корней также помогут еловые ветви. Агроволокном следует укрыть стебли гортензии, так как она относится к теплолюбивому виду растений.

В преддверии суровых морозов лаванде и пионам лучше всего сделать защитный слой из мульчи или сухих листьев. Стволы молодых саженцев рекомендуется обмотать утепляющим материалом от грызунов. Правильный уход в зимний период способствует буйному цветению весной, заключила Короткова.