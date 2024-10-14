Садовод Иванова: побелку садовых деревьев лучше проводить в сентябре или октябре

Побелку садовых деревьев лучше всего проводить в сентябре или октябре. Об этом сайту «Аргументы и факты» сообщила садовод Марина Иванова. Она поделилась рецептом побелки, которая будет устойчива к воздействию атмосферных осадков.

Как написал сайт «Мир 24», для приготовления раствора необходимо взять два килограмма мела, 200 граммов медного купороса и 1,5 литра воды. Также потребуется пол килограмма пшеничной муки, около литра молока, стакан растительного масла и жидкое стекло. Мел смешивается с медным купоросом до консистенции густой кашицы, а в отдельной емкости соединяется мука с молоком и растительным маслом. Затем обе консистенции перемешивают и добавляют туда жидкое стекло.

Иванов пояснила, что вышеописанный рецепт подойдет как для старых, так и для молодых деревьев.