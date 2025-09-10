Садовод Ганичкина предложила хранить фрукты и овощи в бумажных мешках
Автор книг по садоводству и огородничеству, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина поделилась советами по хранению овощей. Об этом сообщило «Радио 1».
Специалист предложила использовать бумажные мешки и желтую плотную бумагу в несколько слоев.
«Этот мешок ставится в полиэтиленовый мешок, все завязывается так, чтобы посередине можно было сделать отверстие пальцем», — отметила эксперт.
Как пояснила садовод, в таком виде плоды могут долго храниться в погребе или холодильнике, добавил RT.
