Садовод Ганичкина посоветовала солить зеленые помидоры для получения нежного вкуса

Кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая и автор книг по садоводству Октябрина Ганичкина поделилась лучшим способом соления овощей в интервью «Радио 1» .

Специалист рекомендовала собирать зеленые помидоры до заморозков и закручивать их для получения нежного вкуса, отметил сайт «Известия».

Эксперт уточнила, что мариновать овощи лучше всего в банках. Она предложила рецепт огурцов: в трехлитровую банку добавить семена укропа, лук, чеснок, душистый перец, соль, сахар и уксус, после чего залить все кипятком.

Ганичкина также напомнила о необходимости регулярного перебора овощей, хранящихся на балконе, чтобы избежать гнили.