Садовод Ганичкина посоветовала консервировать помидоры и кабачки в конце августа
Август богат урожаем, и важно правильно сохранить овощи, фрукты и ягоды. Главный садовод России Октябрина Ганичкина поделилась советами с «Вечерней Москвой».
По словам эксперта, в конце летнего сезона пора заняться консервированием помидоров, огурцов, кабачков и патиссонов.
«Соленые кабачки получаются даже вкуснее маринованных огурчиков», — отметила специалист.
Также она посоветовала начать приготовление варенья, джемов, соков и компотов из смородины и малины. Как пояснила Ганичкина, закрутки лучше всего хранить в погребе, где они могут не портиться на протяжении двух лет.