Садовод Ганичкина посоветовала консервировать помидоры и кабачки в конце августа

По словам эксперта, в конце летнего сезона пора заняться консервированием помидоров, огурцов, кабачков и патиссонов.

«Соленые кабачки получаются даже вкуснее маринованных огурчиков», — отметила специалист.

Также она посоветовала начать приготовление варенья, джемов, соков и компотов из смородины и малины. Как пояснила Ганичкина, закрутки лучше всего хранить в погребе, где они могут не портиться на протяжении двух лет.