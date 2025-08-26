Садовод Бондарева посоветовала проводить дезинфекцию почвы с использованием медного купороса

Завершение подготовки дачи к осенне-зимнему периоду — задача, требующая внимания. Садовод Вера Бондарева в беседе с «Инфо24» поделилась рекомендациями по уходу за дачным участком.

«После уборки обязательно очистите грядки от остатков растений. Это поможет предотвратить распространение болезней и вредителей, которые могут даже зимовать в растительных остатках», — отметила Бондарева.

Она также рекомендовала перекопать освободившиеся грядки с органическими удобрениями и посеять сидераты для улучшения почвы. Особое внимание следует уделить многолетним растениям: удалить старые побеги и подкормить фосфорно-калийными удобрениями.

«Не забывайте про теплицы и парники. Очистите их от растительных остатков и проведите дезинфекцию почвы», — посоветовала садовод.

Бондарева подчеркнула важность осенней перекопки для здоровья почвы и рекомендовала использовать медный купорос для дезинфекции.