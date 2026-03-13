Садовод Бондаренко посоветовала покупать саженцы с развитой корневой системой

Доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений ОмГАУ Надежда Бондаренко поделилась рекомендациями по выбору саженцев на пресс-конференции «Дача в деталях. Теория большого урожая». Об этом сообщил « Город55 ».

По мнению эксперта, при выборе саженцев необходимо обращать внимание на качество их корневой системы — она должна быть хорошо развита и не иметь повреждений.

«У плодовых должен быть целый штамб и скелетные разветвления, у ягодных кустарников — тоже. Диаметр стволика — не меньше 0,8–1 сантиметра, плюс несколько веток», — отметила специалист.

Сроки посадки зависят от зимостойкости культуры. Менее зимостойкие, такие как крупноплодная яблоня или вишня обыкновенная, лучше высаживать весной, с 15–20 апреля по 10 мая. В это же время рекомендуется сажать косточковые культуры и облепиху, добавил сайт vse42.ru.