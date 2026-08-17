Садовник Потапова рассказала, что из измельченных семян подсолнуха можно приготовить котлеты

Подсолнух — это не только источник вкусных семечек, но и универсальное растение, которое можно использовать в кулинарии, декоре интерьера и даже в качестве предмета искусства. Садовник Александра Потапова рассказала «Вечерней Москве» о различных видах подсолнухов и их применении.

Существует более 70 видов подсолнухов, основные из которых — масличные, кондитерские и силосные. Масличные и кондитерские используются в продуктовых целях, а силосные — для животноводства. Но подсолнух ценен не только семечками. Из него можно приготовить разнообразные блюда, например, котлеты из измельченных семян с отварными крупами или овощами.

Украсить интерьер можно с помощью подсолнечного принта на шторах, скатертях или подушках. Для быстрого украшения подойдут виниловые стикеры с подсолнухами, а светильник в виде вазы с подсолнухами сделает интерьер более уютным и интересным. Искусственные подсолнухи отлично дополнят любой интерьер и будут сочетаться с другими сухоцветами.

Вырастить подсолнух дома не так сложно, как кажется. Для этого понадобится горшок шириной и глубиной от 15 до 30 сантиметров, слой мелких камней или керамзита на дне для дренажа, семя подсолнуха и немного заботы.

Положите семя на глубину 1,5–2 сантиметра, полейте землю теплой водой и накройте пленкой или стеклом до появления всходов. Поставьте горшок на южное окно, где подсолнуху будет достаточно яркого солнца. Поливайте растение 2–3 раза в неделю, не допуская пересыхания земли или застоя воды. Если сорт окажется выше ожидаемого, подвяжите стебель к небольшой палочке или колышку.