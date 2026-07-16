«Садоеж»: травяной и зольный настои подойдут для подкормки жимолости

Жимолость — одна из самых полезных ягод, содержащая много витаминов и антиоксидантов. Правилами ухода за кустарниками поделился автор канала «Садоеж», сообщил сайт «7Дней.ru» .

После завершения плодоношения необходимо провести обрезку: удалить все поврежденные вредителями и болезнями побеги. Осенью, когда опадут листья, следует организовать основную обрезку, чтобы предотвратить чрезмерное разрастание куста.

Полив — еще один важный аспект ухода за жимолостью. После плодоношения растение начинает закладывать почки на следующий сезон и наращивать побеги. В этот период кусты необходимо поливать не реже раза в неделю, а почву вокруг — мульчировать скошенной травой для сохранения влаги.

Но самым важным моментом является подкормка. Сначала кусты поливают травяным настоем, затем — зольным настоем. Из минеральных удобрений подойдут нитроаммофоска, монофосфат калия или борофоска. Фосфор укрепит корни и иммунитет растения, калий улучшит вкус ягод, а бор поможет при закладке цветочных почек.