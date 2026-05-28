Сад-трансформер расцвел на Исаакиевской площади в Петербурге

В среду, 27 мая, на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге торжественно открыли обновленный сад-трансформер. Он стал настоящим цветущим оазисом в центре города, сочетая исторические традиции с современными возможностями, написал Piter.TV .

Сад разбит в специальных мобильных кадках и фитомодулях, что позволяет создавать зеленые зоны без нарушения архитектурного слоя и старинного мощения исторического центра. По окончании сезона все деревья и кустарники пересадят в городские парки и скверы.

В 2026 году концепция сада расширилась: он занял не только территорию на Синем мосту, но и пространство вокруг памятника императору Николаю I. На площади высадили 304 дерева, 200 кустарников и более 7 000 цветов. Вокруг памятника использовали растения, связанные с историей дома Романовых, — белую сирень и белые розы.

Главной новинкой стали просветительские экскурсии, которые помогут увидеть знакомые шедевры — Исаакиевский собор, Мариинский дворец, гостиницу «Астория» — в новом, «зеленом» обрамлении.

Евгений Панкевич, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, отметил: «У нас сегодня главное два направления в туризме: это развитие экологических маршрутов, и нам повезло, нам можно сочетать эти маршруты и внутри города, и в пригородных районах».

Специальные бесплатные экскурсии по саду-трансформеру будут проводиться каждую пятницу в 16:00. Записаться на прогулку можно через туристско-информационный портал Visit Petersburg в социальной сети ВКонтакте.