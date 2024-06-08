Губернатор Шапша: в Калужской области уже нашли место для проведения «Нашествия»

Власти Калужской области уже определились с местом проведения музыкального рок-фестиваля «Нашествие» в будущем, но пока устраивать такие мероприятия нецелесообразно по этическим соображениям. Об этом РИА «Новости» сказал глава региона Владислав Шапша.

«Сейчас не время проводить такие мероприятия. Тем более в регионе, который приближен к зоне проведения специальной операции. Уверен, что с врагом покончим и послушаем рок все вместе», — отметил он.

Шапша выразил уверенность, что фестиваль в итоге найдет свой дом в Калужской области.

«В этом нет никаких сомнений. Место мы уже нашли, оно отдаленное. Понятно, что, когда собираются 100 тысяч человек, это требует мер безопасности и комфорта для проживающих рядом», — заключил губернатор.

Ранее стало известно, что рок-фестиваль «Нашествие» перенесли с 2024-го на 2025 год.