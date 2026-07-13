С начала года в Нижнем Новгороде отловили более двухсот бездомных животных. За первое полугодие 2026 года на территории Нижнего Новгорода было отловлено 204 бездомных животных. Об этом сообщил ИА «Время Н» глава фонда «Сострадание НН» и директор ветеринарного госпиталя «Зоозащита НН» Владимир Гройсман.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было отловлено 273 особи.

По словам Владимира Гройсмана, за шесть месяцев 2026 года зарегистрировано 16 случаев немотивированной агрессии бездомных собак по отношению к человеку. В первой половине прошлого года таких обращений было 21.

Программа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) действует на территории всей Нижегородской области и касается не только бездомных собак, но и кошек без владельцев. Ветеринарный госпиталь «Зоозащита НН» отвечает за отлов безнадзорных животных в Нижнем Новгороде, на Бору, а также в Ковернинском и Городецком муниципальных округах.