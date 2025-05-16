С глаз долой. В России предложили спрятать алкоголь с витрин вслед за сигаретами

Замсекретаря ОП России Гриб: алкоголь нужно убрать с витрин, как и сигареты

Алкоголь не должен красоваться на витринах магазинов. Его стоит скрыть с глаз покупателей так же, как сигареты. Таким мнением в беседе с 360.ru поделился заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

«Я не ханжа, иногда люблю бокал вина. Но когда захожу в любой магазин, то самая красивая витрина — это витрина с алкоголем. <…> А вот взять сигареты: ты приходишь, называешь марку, тебе открывают ящик, дают сигареты», — пояснил он.

Гриб уверен, что над внешним видом бутылок алкоголя трудятся лучшие дизайнеры, маркетологи и, возможно, даже психологи и нейропсихологи. Но яркие упаковки могут привлекать не только взрослых, но и детей.

«Мы боремся с табакокурением, а алкоголь не менее вреден, чем табак. Поэтому я считаю, что надо продавать алкоголь в отдельных магазинах, и чтоб там только алкоголь продавался, без шоколадок», — подчеркнул он.

Заместитель секретаря Общественной палаты отметил, что часто вместе со спиртным в алкомаркетах продаются самые популярные продукты среди детей — шоколад и другие лакомства. Маркетологи и психологи, по его мнению, делают все, чтобы привлекать покупателей всех возрастов. Например, отец покупает сладость ребенку, а себе — бутылку.

«Ребенок восемь разкупит шоколадку, а на девятый — увидит „хорошую“ баночку. <…> Такие вещи адекватны с точки зрения бизнеса, но неадекватны с точки зрения антиалкогольной пропаганды», — уверен Гриб.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила запретить алкомаркетам продавать сладости, игрушки и детские новогодние подарки, чтобы не приучать молодежь к спиртным напиткам. Однако психолог Надежда Резенова усомнилась, что подобная мера поможет снизить уровень алкоголизма в стране.