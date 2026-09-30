С 2026 года семьи с двумя детьми смогут вернуть до 94 500 рублей НДФЛ

С 2026 года работающие родители с двумя и более детьми смогут ежегодно возвращать часть уплаченного НДФЛ. Об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт отметил, что с 2026 года в РФ вводится ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход не выше 1,5 прожиточных минимумов. Оформление через Госуслуги (с 1 июня по 30 сентября) или СФР/МФЦ возможно без сбора документов.

Размер выплаты — это возврат 7% из уплаченных 13% НДФЛ (разница между 13% и 6%). Сумма зависит от дохода родителя. Максимум на семью: с тремя детьми — 118 125 рублей, с четырьмя — 141 750 рублей.