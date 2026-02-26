Юрист Васильчук отметил, закон о защите русского языка направлен на усиление его позиций

С 1 марта в силу вступит федеральный закон 168-ФЗ о защите русского языка. Юрист Илья Васильчук в интервью телеканалу «Звезда» пояснил, что документ вносит изменения в закон о защите прав потребителей и закон об участии в долевом строительстве.

Васильчук отметил: «Закон направлен в первую очередь на усиление позиции русского языка как государственного языка и защиту прав потребителей на получение понятной информации».

Теперь в публичной информации, размещенной в общедоступных местах, запрещено использовать иностранные слова без дублирования на русском языке. Это касается вывесок на фасадах и витринах, названий организаций, ценников, меню, информационных стендов, сайтов, мобильных приложений, теле- и радиоканалов, наименований жилых комплексов, карточек товаров на маркетплейсах, описаний характеристик и инструкций.

Перевод должен быть полным и сохранять смысл оригинала. Транскрипция на русском языке должна быть опубликована на первом месте, а затем слово на иностранном языке. Оба варианта оформляют одним шрифтом, одного размера и цвета. Русское слово должно быть не менее заметным, чем иностранное.

Зарегистрированные товарные знаки, внесенные в Роспатент на латинице, переводить не нужно. Это же касается фирменных наименований организаций в ЕГРЮЛ и рекламных конструкций.

Нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Для физических лиц сумма штрафа составит до 5 000 рублей, для юридических, как полагает специалист, размер штрафа может увеличиться до 500 тысяч рублей.