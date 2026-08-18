РЖД внедрят посадку на поезд по биометрии на промежуточных станциях

Чаркин: в России внедрят посадку на поезд по биометрии на промежуточных станциях

Посадку на поезда РЖД по биометрии планируют внедрить не только на начальных, но и на промежуточных станциях. Об этом заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, технология сейчас действует только на начальных станциях.

«Планируем, что в течение времени масштабируем на промежуточной станции», — отметил Чаркин.

Первыми такими станциями станут Владимир и Дзержинск. Поездки по биометрии с апреля доступны по маршрутам Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород. Также с 18 августа добавились два новых маршрута: Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново.

Пассажирам необходимо заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе. При посадке есть возможность выбрать, как удостоверить личность — по биометрии или паспорту.

Ранее россиянам объяснили ключевой принцип работы биометрической системы.