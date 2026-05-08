РЖД почтят память героев всероссийской акцией «Гудок Победы»

В 12:00 по местному времени электрички, скоростные поезда, маневровые локомотивы и грузовые поезда во время нахождения в пути подадут продолжительный звуковой сигнал.

Акция проводится уже 81 год. В мае 1945 года за несколько минут до сообщения диктора Юрия Левитана о безоговорочной капитуляции Германии по всей стране зазвучали гудки паровозов, ставшие символом завершения войны.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин перед началом парада утром 9 мая встретит иностранных гостей на Красной площади. Затем они отправятся на торжественное мероприятие и парад.

Перед гостям пролетят самолеты групп высшего пилотажа, пройдут пешие коробки военных. Однако демонстрации военной техники в этот раз не будет.