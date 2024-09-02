РЖД: число пассажиров, воспользовавшихся услугами компании, выросло на 7,1% в августе

В компании ОАО «РЖД» рассказали, что в августе этого года число пассажиров, которые воспользовались поездами, выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом написал «Ридус» .

Особенно увеличилось число пассажиров пригородных перевозок. За август услугами компании воспользовались более 100 миллионов человек, в сфере перевозок дальнего следования — 14,5 миллиона человек.

Всего с начала года к услугам Российских железных дорог обратились 844,4 миллиона пассажиров, говорится в пресс-службе компании.