РЖД: число пассажиров, воспользовавшихся услугами компании, выросло на 7,1% в августе
В компании ОАО «РЖД» рассказали, что в августе этого года число пассажиров, которые воспользовались поездами, выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом написал «Ридус».
Особенно увеличилось число пассажиров пригородных перевозок. За август услугами компании воспользовались более 100 миллионов человек, в сфере перевозок дальнего следования — 14,5 миллиона человек.
Всего с начала года к услугам Российских железных дорог обратились 844,4 миллиона пассажиров, говорится в пресс-службе компании.
«Темпы наступления ВС РФ выше, чем когда-либо». Что происходит под Курском
Два центра образования открыли после капитального ремонта в Ногинске
Баскетболисты из Химок начали подготовку к новому сезону Суперлиги
Свыше 100 тысяч человек посетили библиотеки и ДК Подмосковья 31 августа
Тайвань предложил Китаю «забрать» земли у России
Американец уснул на рельсах и чуть не потерял руку из-за поезда
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте