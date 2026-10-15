Рыбопромышленник Балашов заявил, что цены на рыбу в магазинах превышают себестоимость в два-четыре раза

Розничные цены на рыбу в магазинах как минимум вдвое, а по отдельным видам продукции в три-четыре раза превышают себестоимость ее добычи. Об этом в интервью сайту URA.RU сообщил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

По словам эксперта, сами рыбаки не влияют на наценку в торговых сетях. При этом производственные издержки продолжают расти: около 40% затрат рыбопромышленников приходится на судовое топливо, также дорожают ремонт флота, запчасти и транспортировка.

Балашов пояснил, что даже успешный промысел не снижает стоимость на полках. В 2026 году добыча сельди достигла рекордных 500 тысяч тонн, а ее доля в рознице составляет 20%, однако розничная цена формируется балансом спроса и растущими расходами ритейла.