Рыбопромышленник Балашов посоветовал покупать рыбные консервы из прибрежных регионов
При выборе рыбных консервов важно обратить внимание на место их производства. Об этом рассказал председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в беседе с Ura.ru.
По его словам, лучше всего отдавать предпочтение продукции, изготовленной в прибрежных городах.
«Рекомендую гражданам не лениться и читать этикетки, где какая банка изготовлена. Нужно покупать консервы, которые сделаны в прибрежных регионах, это касается любой рыбной продукции», — отметил Балашов.
Он подчеркнул, что шпроты из Калининграда или печень трески из Мурманска можно брать без опасений. В то же время продукция, произведенная в центральной части страны, могла быть переморожена или несколько раз размораживаться, что негативно сказывается на ее качестве.