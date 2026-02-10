Рыбопромышленник Балашов напомнил о пользе печени трески для умственной деятельности

Печень трески заслуженно получила статус суперфуда благодаря своему богатому составу. Этот продукт особенно полезен для детей, сообщил председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в интервью Ura.ru .

Он напомнил, что печень трески содержит Омега-3 кислоты, которые положительно влияют на здоровье человека.

«Это кости, умственная деятельность, общее состояние», — отметил Балашов.

Специалист подчеркнул, что, несмотря на всю пользу, печень трески не стоит есть безмерно. Однако ежедневная порция в размере столовой ложки может положительно сказаться на продолжительности жизни.