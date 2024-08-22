Рыболовный промышленник Балашов сообщил, что некоторые виды рыбы в России подорожают к Новому году

Минтай, скумбрия и мойва не будут заметно дорожать, потому что российский рынок переполнен такой рыбой, а вот с более дорогими и престижными видами обстоит иная ситуация. Об этом «Ридусу» сообщил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что предпосылок для роста цен на красную рыбу и икру в стране нет.

По словам Балашова, в этом году на прилавках магазинов будет в два раза меньше красной рыбы из-за плохого улова. Кроме того, цены будут расти на фоне общей инфляции. Эксперт отметил, что уже наблюдается рост заработных плат и расходов на судовое топливо, орудия лова и ремонтные работы.

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