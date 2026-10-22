Рыбакам посоветовали использовать тяжелую кормушку весом от 150 граммов при ловле леща поздней осенью

Поздней осенью лещ меняет стоянки и переходит на белковую пищу перед зимовкой. Об особенностях поведения и ловли рыбы в этот период сообщил сайт URA.RU .

В октябре рыба держится на средней глубине и подходит ближе к берегу в поисках пищи, а к ноябрю собирается в глубоких зимовальных ямах с глинистым или каменистым дном. На реках лещ избегает сильного течения, концентрируясь у крутых обрывистых берегов, опор старых мостов и в углублениях со слабым водотоком.

Для рыбалки в холодное время рекомендуют использовать фидер длиной около 300 сантиметров с тяжелой кормушкой от 150 граммов. Осенью рыба полностью игнорирует растительные насадки, предпочитая мотыля, навозного червя и опарыша. При отсутствии клева в тесто советуют добавлять молотую халву, толченое сладкое печенье или сухое молоко.