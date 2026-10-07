Рыболовам назвали лучшие приманки для ловли щуки в октябре

В октябре щука уходит на глубину в поисках крупной добычи, поэтому для осенней рыбалки требуются тяжелые и объемные приманки. Об этом сообщил сайт URA.RU .

Для поиска хищницы на глубине подходят колеблющиеся блесны весом 18–35 граммов и тяжелые тейл-спиннеры. Крупный силикон — виброхвосты и свимбейты длиной 18–25 сантиметров — наиболее результативен при ступенчатой проводке с паузами до 3–5 секунд.

Пассивную рыбу у дна привлекают мандулы и поролонки, которые проводят короткими подбросами или медленным волочением. На участках глубиной 1,5–4 метра эффективны медленно тонущие джеркбейты и воблеры минноу длиной 130–160 миллиметров с продолжительными паузами от 5 до 15 секунд.

Чтобы избежать потери снасти при перекусывании щучьими зубами, необходим поводок из титана, струны или флюорокарбона диаметром от 0,8 миллиметра и длиной 25–30 сантиметров.