Рыболов Ахметов рассказал, что приметы запрещают ехать на рыбалку с синяком под глазом, чтобы не «смешить» рыбу

По его словам, рыбаки испокон веков следили за природой и поведением рыб, выработав множество примет, которые предвещают хороший клев. Например, считается, что нельзя приезжать на рыбалку с синяком под глазом, иначе вся рыба уплывет со смеху. Также не рекомендуется мочить и доставать садок или подсачек до поимки первой рыбы.

«Собираясь на рыбалку с другом, консервы мы никогда не берем. А вот вареные яйца едим, хорошая „походная“ еда, хотя по приметам нельзя, при этом у нас обычно клюет», — рассказал Ахметов.

Среди других примет — нельзя хвастаться уловом и отвечать «хорошо» на вопрос «как клюет», не стоит поминать слово «поймал», пока добыча не вытащена из воды, некоторые рыбаки по-прежнему плюют на червяка перед тем, как насадить его на крючок.

Кроме того, нельзя есть ничего рыбного перед рыбалкой, так как это может свести удачу на нет. Не рекомендуется перешагивать через удочку или наступать на нее. На вопрос «ни хвоста, ни чешуи» нужно ответить «к черту». Одежда не должна быть надета наизнанку. Если забыли снасти, нельзя возвращаться за ними домой.

Многие рыбаки также советуют держать в тайне место рыбалки, чтобы избежать появления незваных гостей, которые могут испортить все впечатление от «тайного рыбного места».