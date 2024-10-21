Рыбный союз: уведомления от поставщиков о подорожании морепродуктов не связаны с ценами в магазинах

Представители Рыбного союза прокомментировали новости, согласно которым поставщики начали рассылать уведомления о росте оптовых цен на морепродукты. Ожидается подорожание на 15-20%, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам экспертов, данная ситуация напрямую не связана со стоимостью продукции в магазинах. В настоящее время фиксируется подорожание на 3-7% у некоторых категорий товаров.

В организации назвали происходящее нормальной работой в условиях рыночной экономики. Резкий рост цен в рознице не наблюдается, добавили в Рыбном союзе.