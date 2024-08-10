Рвота, диарея и дорогие лекарства. Туристы из Тюмени пожаловались на отдых в Адлере

Ura.ru: тюменцы пожаловались на отдых в Адлере, где они подхватили ротавирус

Фото: РИА «Новости»

Семья туристов из Тюмени пожаловалась Ura.ru на отдых в Адлере. Несколькот дней они провели в номере из-за ротавируса, который, по их словам, везде — в море, бассейне, на пляже.

Собеседница издания рассказала, что она с семьей отдыхала на пляже Чкаловский. По ее словам, люди заезжают в отель и уже на следующий день «лежат с симптомами отравления».

«У каждого второго туриста рвота и диарея, нас тоже стороной это не обошло. Мы с мужем на два дня слегли, а ребенок болел четыре дня», — поделилась женщина.

Тюменка также пожаловалась на цены в аптеках, которые выросли в два-три раза. Состояние пляжей и кафе тоже не понравилось туристке. Она заявила, что продукты используют испорченные, а на пляжах было грязно и пахло нечистотами.

Отдыхавшая в Анапе туристка рассказала, что в санатории ее поселили в номер с клопами. Девушка планирует получить компенсацию или обратиться в суд.

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