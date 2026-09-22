«Русское Радио» запустило онлайн-станцию о финансовой грамотности»

В рамках Московского финансового форума «Русская Медиагруппа» и НИФИ Минфина России представили цифровую радиостанцию «Мои Финансы». Проект, созданный на базе «Русского Радио», направлен на повышение финансовой грамотности среди слушателей всех возрастов.

Эфир станции сочетает музыкальные хиты с практическими советами по управлению семейным бюджетом. Потребность в таком формате подтвердили результаты опроса: почти половина радиослушателей (49,9%) открыта к получению полезной информации в эфире.

Для аудитории подготовили более 30 тематических роликов о накоплениях, защите данных, налоговых вычетах и инвестициях. Контент ориентирован на семьи — эксперты помогут родителям научить детей основам финансовой культуры.

Станция доступна круглосуточно на сайте проекта, портале «Русского Радио» и в мобильном приложении с поддержкой CarPlay и Android Auto.