«Русский Стандарт»: в Костроме и Нижнем Новгороде больше всего подешевела коммуналка

Средний чек россиян за коммунальные услуги в период с июля по сентябрь снизился на 236 рублей по сравнению с апрелем-июнем. К такому выводу пришли аналитики банка «Русский Стандарт», сообщила « Газета.ru ».

Больше всего коммуналка подешевела в Костроме (на 747 рублей), Набережных Челнах (на 1390 рублей) и Нижнем Новгороде (на 861 рубль). По данным экспертов, в настоящее время наблюдается популярность платежей на небольшие суммы, что и влияет на размер среднего чека.

Средняя плата за ЖКУ в Москве в третьем квартале 2024 года составила 4475 рублей, в Петербурге — 4273 рубля. «Мужской» и «женский» чеки практически не отличались (4062 рубля против 4042 рублей).