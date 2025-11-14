Русский музей уведомил о временном закрытии Михайловского замка в Петербурге

Русский музей уведомил о временном закрытии Михайловского замка в Санкт-Петербурге. Это решение принято в связи с подготовкой к открытию новой экспозиции, написал «Петроград» .

Как сообщили в пресс-службе Русского музея, 14 ноября замок будет закрыт для посещения. В этот день сотрудники займутся подготовкой выставки исторических портретов под названием «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет». Остальные корпуса Русского музея продолжат работать в обычном режиме.

С 15 ноября Михайловский замок вновь распахнет свои двери для посетителей. Однако «Константиновские покои» с выставкой «Алексей Пахомов. К 125-летию со дня рождения» и парадные залы останутся закрытыми до 17 ноября включительно. Открытие новой выставки исторических портретов запланировано сразу после завершения монтажных работ.