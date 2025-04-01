Русский музей сообщил о закрытии садов с 1 апреля

Сады Русского музея закроют для посещения с 1 апреля. До мая на территории проведут хозяйственные и технические работы для подготовки к летнему сезону. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу музея.

Как рассказали в организации, природа будет готовиться к наступлению тепла, а птицы смогут вывести птенцов в тишине.

«Перед новым сезоном сотрудники Русского музея проведут необходимые хозяйственные и технические работы», — подчеркнули представители учреждения культуры.

Прогуляться по садам можно будет с начала мая, когда они вновь откроются для посетителей, добавил RT.