Русская церковь ограничила возможность причастия в некоторых иностранных храмах

Священнослужитель РПЦ протоиерей Владислав Береговой в беседе с RT объяснил правила участия верующих Московской патриархии в церковных таинствах за границей.

По его словам, прихожане могут причащаться лишь в тех зарубежных храмах, которые сохраняют единство с Московским патриархатом. Исключены из списка допустимых храмов территории Константинопольского и Александрийского патриархатов, вступивших в раскол с мировым православием еще в 2018 году.

«По сути, с 2018 года для нас это храмы-музеи. Так же как и лютеранские кирхи или католические костелы», — добавил священник.

Доступны для участия в таинствах церкви Румынии, Болгарии, Польши, Грузии и ряда других государств.