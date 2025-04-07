Руспродсоюз исключил проблемы с поставками лимонов в Россию

Запрет на экспорт лимонов из Турции не вызовет трудностей с фруктом в России. Об этом заявила представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева в интервью радиостанции « Говорит Москва ».

По ее словам, поставки продукции будут осуществляться из ЮАР, Аргентины и Китая. При этом эксперт напомнила, что Турция занимает одно из ведущих мест среди стран, экспортирующих лимоны в Россию.

«Если говорить о том, как приостановка экспорта лимонов из Турции скажется на российском рынке, то следует понимать, что все будет зависеть от времени действия запрета», — пояснила специалист.

Она отметила, что в ближайшем будущем ограничительные меры вряд ли не окажут существенное влияние на рынок, поскольку турецкие лимоны в основном поставляются осенью и зимой.