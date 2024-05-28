Русло древней реки восстановили в парке «Херсонес Таврический» в Севастополе

Специалисты воссоздали русло древней реки Героон со всеми изгибами в историко-археологическом парке «Херсонес Таврический» в Севастополе. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Исследователи утверждают, что именно на ее берегах когда-то и возник древнегреческий полис. Реку Героон археологи обнаружили в ходе раскопок глубоко под землей, строителям удалось вывести воду на поверхность.

Отмечается, что уникальный парк «Херсонес Таврический» возводится на огромной территории в несколько десятков гектаров. До его открытия остается чуть больше месяца.