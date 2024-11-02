RuNews24.ru: в «Энергосбыте» отметили увеличение потребления электроэнергии в новых регионах

Сотрудники «Энергосбыта» отметили увеличение потребления электроэнергии в новых регионах. Около 60% приходится на промышленные предприятия и население, написало ИА RuNews24.ru .

С октября прошлого года рост электроэнергии составил 15,4 миллиарда кВт/ч. В компании отметили, что анализ потребления электроэнергии демонстрирует ключевую роль промышленных предприятий. Не менее важную роль играют предприятия сельскохозяйственной и жилищно-коммунальной направленности.

Для людей на новых территориях создали сервисную инфраструктуру, в том числе флагманские центры обслуживания. Так, мобильным приложением «Мой Энергосбыт» пользуются уже более 200 тысяч человек, а чат-ботом — более полумиллиона.