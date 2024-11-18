RuNews24.ru: большинство россиян хотят успеть до нового года закончить ремонт

Большинство россиян хотят успеть до нового года закончить ремонт в своих жилищах. Об этом сообщил RuNews24.ru со ссылкой на опрос, проведенный маркетологами компании VEROL.

Опрос показал, что 32,6% респондентов торопятся закончить обновление жилища. Еще 21,1% собираются поправить свое здоровье и столько же — разобраться со своими долгами.

Еще 28,4% хотят поправить карму и сделать какое-нибудь доброе дело. А 16,8% — купить себе новую одежду.

Также среди ответов были простить своих недоброжелателей, съездить в отпуск и сменить работу. Чуть больше 1% также выбрали варианты похудеть на 10 килограммов, выспаться или купить подарки.