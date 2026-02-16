Руководитель WineRetail Ставцев рассказал о выпуске виски российского производства

В России совсем недавно стартовало производство виски полного цикла. По заявлению руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, несмотря на сложность рынка, он считается перспективным, поскольку объемы производства зерна превышают производство винограда. Об этом написало ИА НСН .

Как сообщает «Коммерсант», в 2025 году произошел значительный рост выпуска сырья для виски в России. Производство вискового дистиллята увеличилось на 48% по сравнению с предыдущим годом, а зернового — более чем в четыре раза. Это связано с желанием алкогольных компаний отказаться от импортного сырья.

«Мы сейчас в начале этого пути, у нас есть несколько производств, включая Ставропольский край. Но нельзя сказать, что это носит массовый характер, для этого потребуется несколько лет», — отметил собеседник агентства.