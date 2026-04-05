Руководитель тульской студии «Argentum Tango» Арманд рассказал, что из себя представляет милонга

В Туле милонгу можно встретить в афише городских мероприятий. Для тех, кто не знаком с латиноамериканской культурой, это слово может показаться загадочным. Руководитель студии «Argentum Tango» Александр Арманд рассказал «ТСН24» , что из себя представляет милонга и чем она привлекает туляков.

Милонга — это вечеринка аргентинского танго, где звучит соответствующая музыка, а гости общаются и отдыхают. Когда ритм захватывает, они выходят танцевать.

«На уроках вы учитесь, а на милонге — танцуете и проживаете танго. Это про встречу, контакт, музыку и момент „здесь и сейчас“!», — делится Александр Арманд.

На милонгах звучит классическая музыка аргентинского танго: оркестры золотой эпохи — Ди Сарли, Д`Арьенцо, Пуглиезе, Тройло и другие. Иногда диджеи ставят современные композиции и даже электронные. Все зависит от вкуса. Музыка ставится тандами — небольшими блоками, чтобы пара успела сонастроиться и поймать настроение.

Арманд отмечает, что атмосфера на милонгах бывает очень разной, и в этом заключается особое удовольствие: «Бывает легкая и игривая, бывает глубокая и почти медитативная. Но чаще всего — теплая, живая, с ощущением, что ты среди „своих“!»

Для многих милонги — это не просто танцы, а возможность перезагрузиться, перевести дух и насладиться общением в приятной компании. Чтобы подготовиться к мероприятию, не обязательно следовать строгому дресс-коду. Главное — выглядеть красиво и уместно.