Руководитель центра «Профессии будущего» Тарасов: освоить профессию айтишника после 40 лет вполне возможно

Человек даже после 40 лет может освоить профессию IT-специалиста, самое главное — иметь цель и четко идти к ней. Об этом изданию РИАМО сообщил руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Эксперт пояснил, что работа в IT-сфере требует не только конкретных навыков, но и усидчивости и дисциплины. На его взгляд, возраст после 40 лет может быть отличным временем для освоения новой специальности, написало «АБН24».

Сейчас высок спрос на инженеров компьютерной обработки информации, экспертов в области информатики и вычислительной техники, аналитиков данных и специалистов по кибербезопасности, сообщил Тарасов.