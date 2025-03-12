Руководитель центра похоронных услуг Шевченко рассказала о тренде на гробы из картона

Руководитель центра похоронных услуг Елена Шевченко рассказала Life о современных тенденциях в ритуальной сфере. Оказывается, даже здесь есть свои модные направления и инновации.
Один из трендов — экологичные варианты гробов и урн, которые делают из картона. Они биоразлагаемы, при этом многие люди ранее относились к ним с недоверием. Также набирают популярность электронные страницы памяти — на них размещают фотографии и информацию об умершем, а затем печатают QR-коды на надгробиях или табличках.
Еще одно новшество — металлизированные таблички с данными умершего. Их можно использовать для размещения любой информации и изображений.
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