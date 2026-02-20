Руководитель «России Православной» Иванов напомнил, что в Великий пост нельзя есть яйца и сметану

Великий пост начнется у православных христиан 23 февраля и продлится до 11 апреля. Из рациона полностью исключаются мясо и все мясные продукты: колбасы, сосиски, паштеты, напомнил председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT .

Он также предупредил о запрете на употребление молочных продуктов: молока, сыра, творога, сливочного масла, сметаны.

«Нельзя есть яйца и любые блюда с их содержанием», — подчеркнул Иванов.

По его словам, основа постного стола — овощи и фрукты в любом виде: свежие, вареные, тушеные, запеченные. Крупы и каши на воде (гречка, рис, овсянка, перловка, пшено), бобовые (чечевица, фасоль, нут, горох) станут главным источником белка. Грибы, орехи, семечки и сухофрукты также помогут восполнить недостаток питательных веществ.