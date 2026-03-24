Руководитель проектов Воронин рассказал, как злоумышленники обманывают детей в онлайн-играх

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин в беседе с RT объяснил, как мошенники используют онлайн-игры для кражи денег у детей. Он отметил, что несовершеннолетних легче убедить совершить перевод средств.

Воронин уточнил, что аферисты часто предлагают детям купить внутриигровую валюту по более выгодным условиям, чем в приложении или на официальном сайте. Также они могут продать игровые аккаунты.

Далее ребенка просят перевести деньги на карту или по номеру телефона через телефон родителей.

Киберэксперт подчеркнул, что мошенники активно применяют социальную инженерию, и ребенок, не готовый к такому общению, может быстро поддаться на уговоры. Чтобы не стать жертвой подобных схем, важно объяснить детям, как действуют аферисты, считает Воронин.

«Также дети должны знать, что ни в коем случае нельзя использовать телефоны родителей для перевода денежных средств, совершения самостоятельных покупок и так далее», — заключил он.