Руководитель проекта «Мой Петербург» Сачук рассказала о планах создать мультимедийный центр достижений СЗФО

Выставка «Мой Петербург» завершится уже через месяц. О результатах летней экспозиции и планах на будущее рассказала руководитель проекта Светлана Сачук в беседе с «Петербургским дневником» .

По ее словам, на открытии выставки заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил необходимость создания крупного центра достижений Северо-Запада. Это один из возможных сценариев. Несмотря на ограниченное пространство, в этом помогают современные мультимедийные технологии.

Также в будущем Сачук хотелось бы увидеть большой культурно-образовательный центр, который объединит все достижения, знания и традиции нашего народа. Подобную задачу поставил президент страны в рамках создания национальных центров.

По словам руководителя проекта, это понимание исходит из его указа о традиционных ценностях, в которых акцентируются созидательный труд, духовные приоритеты над материальными, любовь к родине, крепкая семья, историческая память и преемственность поколений.