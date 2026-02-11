Руководитель проекта «Ягодная академия» Козий рассказала, что Россия обеспечивает себя ягодами примерно на 70–75%

В российских магазинах круглый год можно найти ягоды отечественного производства. Некоторые хозяйства используют технологию досвечивания и выращивают землянику садовую даже зимой. Однако большая часть ягод на рынке по-прежнему импортируется. Россия обеспечивает себя ягодами примерно на 70–75%, рассказала ИА НСН руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

Самая выращиваемая ягода в мире и в России — земляника садовая, известная как клубника. За ней по популярности идет голубика, объемы производства которой в России растут уже семь лет. На третьем месте — малина. Также в стране выращивают облепиху, черную смородину, жимолость и ежевику.

По словам эксперта, 2025 год не был благоприятным для урожая ягод. На юге России фиксировались волны неблагоприятных погодных явлений: весенние заморозки и засуха в середине и конце лета. Это может повлиять на объемы урожая в южных регионах. При этом урожай в хозяйствах средней полосы обещает быть больше, чем год назад. В целом результаты ягодной отрасли страны ожидаются выше, чем в прошлом году. Официальная статистика обычно публикуется в марте.