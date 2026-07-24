Руководитель проекта «Хочу собаку» Нуриева рассказала, что стартовый набор для кошки или собаки обойдется в 15 тыс. руб.

Принимая решение о покупке или взятии питомца из приюта, важно понимать, что это серьезная финансовая ответственность. Руководитель общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» и просветительского проекта «Хочу собаку» Александра Нуриева рассказывает KP.RU , что часто животных возвращают или оставляют на улице из-за того, что владельцы не заложили время на уход за ними и не рассчитали бюджет.

Стартовые затраты

Перед тем как принести животное домой, нужно приобрести стартовый набор. Для щенка потребуется амуниция (ошейник или шлейка и поводок), лежанка, миски на подставке, игрушки, пеленки, переноска, расческа, когтерез и гигиенические пакеты. Для котенка необходимы миски, лоток с совком, наполнитель, когтеточка, лежанка или домик, переноска и когтерез. В среднем такие расходы составят от 15 000 до 25 000 рублей.

Если питомец подобран на улице, понадобятся дополнительные траты на осмотр у ветеринара, обработку от паразитов, вакцинацию и, возможно, стерилизацию или кастрацию. Это еще около 10 000–15 000 рублей.

Постоянные расходы

К ним относятся качественная еда, профилактическая обработка от блох, клещей и гельминтов, прививки, ветеринарные услуги и наполнитель для кошачьего лотка. Александра Нуриева подчеркивает, что экономить на профилактике паразитов, полноценном качественном корме и превентивных визитах к врачу не стоит. Лечение заболеваний обойдется намного дороже.