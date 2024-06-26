Руководитель «Небо Рекордс» Евсеенко призвал уделять больше внимания безопасности во проведения массовых мероприятий

Руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко в разговоре с ИА НСН прокомментировал предложение Минкульта о том, что концертные площадки должны разработать алгоритм действий «работников, при получении информации об угрозе».

Эксперт считает, что эта инициатива не решит вопрос безопасности при проведении массовых событий. Дело в том, что не все массовые мероприятия проходят на объектах культуры, часто их проводят на спортивных аренах или в Экспоцентрах.

«На фоне угроз, которым противостоит наша страна, нужно уделять максимальное внимание безопасности на любых объектах массового скопления людей»,  — сказал Евсеенко.

В заключение он добавил, что данная инициатива должна быть всеобъемлющей.

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