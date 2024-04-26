Руководитель «МотоМосквы» Иванов: большинство трагедий на дороге происходят из-за самоуверенности мотоциклистов | 360°

Общество 26 апреля 2024, 14:12 Руководитель «МотоМосквы» Иванов: большинство трагедий на дороге происходят из-за самоуверенности мотоциклистов

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Большинство аварий с трагическим исходом происходят с мотоциклистами из-за их уверенности в то, что им все должны. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов.

Мотоциклистам, напротив, следует вести себя на дорогах заметно и никому не мешать.

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«И самое главное правило — что на трассе, что в городе — не надо в себя излишне верить. Все аварии — от фразы „смотри, как я умею“», — сообщил эксперт.

Кроме того, мотоциклистам не стоит забывать, что их транспортное средство после зимы не всегда готово к полноценной эксплуатации.