Эксперт компании «Этажи» Сауков сообщил, что зимой проще найти профессиональные бригады для строительства

Несмотря на распространенное мнение, современные технологии позволяют возводить дома в любое время года. Эксперты строительной сферы развеяли мифы о том, что зимнее строительство уступает по качеству объектам, возведенным в другие сезоны. Руководитель центра компании «Этажи» Антон Сауков в беседе с РИАМО отметил, что спрос на земельные участки имеет два пика: весной и осенью.

В последние годы покупательская активность в осенний период стала заметно выше. Это связано с тем, что технологии позволяют проводить большую часть работ в зимнее время. Зимние проекты нередко оказываются выгоднее по цене, так как снижаются расценки на подрядчиков, а материалы можно приобрести со скидками, написал «Петербургский дневник».

Однако при строительстве зимой важно учитывать риски, связанные с температурным режимом, утеплением и соблюдением технологии монтажа.

По оценке экспертов, зимой проще найти профессиональные бригады, а стоимость работ и стройматериалов ниже на 10–20%. При этом качество при соблюдении технологии не уступает летним проектам.